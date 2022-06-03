«Вырубилась»: сестра Фриске запечатлела, как маленькая дочка в белом бодике уснула в коляске

Наталья Фриске в свое время была солисткой группы «Блестящие», но недолго. Ее привела в коллектив сестра Жанна Фриске, которая смогла стать популярной исполнительницей. Однако в 40 лет артистка умерла, а ее маленький сын стал жить со своим папой Дмитрием Шепелевым.

Родные тосковали по малышу. Но в этом году Наталья стала мамой. Она родила дочку Луну, которая стала отрадой для бабушки и дедушки.

Малышке лишь через неделю исполнится два месяца. У крохи уже была фотосессия. Фриске часто берет ее на прогулки и появляется с ребенком в гостях у друзей.

Недавно новоиспеченная мама намекнула, что уже покрестила наследницу. А вот 2 июня она впервые сводила дочку на плавание. Девочка так наплескалась в воде, что крепко уснула.

Наталья запечатлела, как малышка в белом бодике и носочках спит в коляске. Лицо она скрыла с помощью эмодзи, но позволил разглядеть ее щечки, губы и густые волосы.

«Вырубилась и не просыпается», — отметила Фриске.

Поклонники восхитились трогательным фото. Многие посчитали, что Луна растет копией мамы. «Она красивая», «Какой сладкий ангелок», «Классная такая», «Она очаровательная», «Наряды у нее очень красивые», «Дочка — это богатство», «Она так быстро растет», — прокомментировали пост подписчики.

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