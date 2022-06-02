Игривость проснулась: Рудова в корсете с ленточками обнажила пышное декольте на камеру

Актриса в женственном наряде не скрыла свои прелести.

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Ее прославилась роль в сериале «Татьянин день». А теперь актриса проводит время на дорогостоящих курортах. Ей зачастую предлагают сниматься, но роли роковых красавиц ей надоели.

Однако недавно блондинка снялась с Павлом Прилучным, а также поработала с Дмитрием Нагиевым. Ей снова пришлось щеголять в пикантных нарядах.

А вот последние весенние дни Рудова провела в Санкт-Петербурге, где не только гуляла в мини-платьях, но и повеселилась на концерте с Идой Галич.

Теперь актриса вернулась в Москву, где встретила лето в новом образе. Она покрасовалась перед камерой в узких джинсах и тугом корсете в цветочек с голубыми ленточками. Наталья блеснула осиной талией и пышным декольте.

«Настроение лета-корсеты. Шальная Императрица на низком старте», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали ее комплиментами. Рудова сразила их своими формами. «Джульетта, наши дни», «Ну до чего хороша», «Какие идеальные пропорции», «Зачем так бюст сдавила? Тесно близняшкам», «Просто бомба», «Наташа, что за красота», «Талия смотрится бесподобно, не говоря о ваших других достоинствах», — стали писать подписчики.

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