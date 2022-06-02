«Ты вырастил талантливого сына, спасибо!»: Долина поздравила старшего Киркорова с юбилеем

2 июня свой день рождения отмечает болгарский певец, народный артист РФ Бедрос Киркоров. В 2022 году у него большой юбилей — 90 лет.

В этот знаменательный день почтенного артиста поздравила другая легенда советской эстрады — Лариса Долина.

«Бедрос, дорогой! С днем твоего рождения, наш долгожитель! Сколько лет знаю тебя, столько лет испытываю к тебе самые теплые чувства! — написала она в Telegram. — Ты — яркий пример преданности профессии! Здоровья тебе и радости от каждой проведенной минуты твоей жизни! Ты вырастил талантливого сына, и за это тебе тоже спасибо!»

66-летняя артистка пожелала старшему коллеге счастья и любви.

Напомним, долгое время Бедроса Киркорова вспоминали именно как отца Филиппа Киркорова. Но в последние годы певец проявил себя как прекрасный дедушка. Пожилой артист выдает столько энергии, когда проводит время с внуками Аллой-Викторией и Мартином, что даже не верится в его 90-летие.

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