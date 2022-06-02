«Ей очень идет»: Долина в мятном костюме с эффектом стройности вышла из респектабельного автомобиля

66-летняя певица побывала на выпускном в вузе, где преподает. Ее модный образ оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

Лариса Долина уже давно стала одной из самых известных исполнительниц в стране. Она регулярно выступает на фестивалях, участвует в съемках телепередач.

Также артистка записывает треки с молодыми исполнителями. В свои 66 лет она не перестает экспериментировать с образами. Многие коллеги восхищаются тем, как звезда выглядит.

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За последние два года Долина смогла похудеть больше чем на 20 кг. Она также стала чаще носить платья и юбки. Но порой артистку можно увидеть в косухе.

На днях она приехала во МГИК, где преподает студентам. Певица вышла из респектабельного авто и направилась в зал. С ней была подросшая внучка Ангелина. Лариса Александровна щегольнула в мятном костюме с жакетом на одной пуговице и брюками клеш.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«Костюм — это лучшее, что женщина может сделать для своего гардероба. Начиная от его универсальности с точки зрения комбинаций, заканчивая тем, как прекрасно он собирает фигуру. На Ларисе Долиной пример актуального костюма, который ей очень идет. Не только по фасону, но и по цвету. Цвет костюма подчеркивает тон ее кожи и волос. Образ получился нежным, свежим, но за счет четких линий костюма — собранным и элегантным. Брюки со стрелками и разрезами дают дополнительную вертикаль, что делает фигуру визуально стройнее. Обувь, подобранная в тон, не режет ногу, а логично продолжает силуэт. Единственный нюанс — это сумка. Несмотря на то, что это известный бренд, я бы могла рекомендовать заменить ее на более актуальную модель с четкой геометрией. Потому что та, что в образе как будто спорит по стилю с современным костюмом певицы», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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