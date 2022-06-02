Лопырева в лавандовом мини-платье и модных сандалиях привела сына на вечеринку

Победительница конкурсов красоты показала, какие праздники устраивают детям в Дубае. Она повеселилась с с наследником.

Виктория Лопырева стала знаменита, когда победила в конкурсе «Мисс Россия» в 2003 года. Она не скрывает, что корону носила недолго, но стала узнаваема.

Теперь блондинка частая гостья на красных дорожках и светских раутах. Она давно живет в Дубае, где растит сына Марка Лионеля. Звезда славится своей женственностью. Она появляется на публике только с макияжем и укладкой.

Недавно Виктория покрасовалась в нежном розовом платье в пол. Она провела время с друзьями. А вот 1 июня модель посвятила день наследнику.

Она сводила его на праздник к друзьям, которые закатили вечеринку в честь дня рождения своего ребенка. Лопырева предстала на публике в мини-платье лавандового цвета и модных сандалиях в тон. Она подчеркнула свои длинные ноги.

А вот ее наследник был шортах и футболке. Он вручил имениннику подарок. Весь вечер дети играли и веселились. Их также развлекали аниматоры.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 38-летняя светская львица. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это мамочка», «Какая же вы красотка», «Сын уже взрослый почти», «Платье просто изумительное! Я балдею от цвета», «Какой праздник! У вас сын такой общительный», «Вика, наряд прям летний и сочный», — стали писать подписчики.

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