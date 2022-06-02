Вся на домашнем: Алсу показала, как с сыном купает свою любимую с собаку

Алсу является популярной исполнительницей. Она уже больше 20 лет выступает на сцене. Ее хит «Зимний сон» не перестает быть актуальным. Певица уже стала женой и мамой.

Она счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У них растут дочки Сафина и Микелла, которые уже скоро окончат школу. А также у пары есть сын Рафаэль, которому всего пять лет.

Обычно Алсу прячет мальчика от посторонних глаз. Она признавалась, что покажет его, когда ребенок сам этого захочет. на днях певица провела время с детьми.

Она показала, как они купали ее любимую собаку породы мальтипу. Артистка намылила собачку и искупала. После этого пес стал сам отряхиваться. Это рассмешило сына звезды, который все снимал на камеру.

«Банные процедуры», — отметила певица. «Надо расческу, масики», — сказала Алсу. «Давай феном сушить», — предложил Рафаэль.

Так певица купание питомца превратила в увлекательное событие. К слову, она была в полосатой кофте и розовых брюках. Волосы артистка собрала в небрежный пучок. Она показала, что дома, как и все, может расслабиться. Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Какая вы классная мама», «Ой, у вас и собака есть», «У сын приятный голос», «Как круто», — стали писать пользователи Сети.

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