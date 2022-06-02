«Наконец-то совместный ужин»: Ирина Пегова предстала в ресторане с дочкой от Дмитрия Орлова

Ирина Пегова популярная актриса. Она много лет снимается в кино и театре. Ей удалось поработать с Дмитрием Нагиевым, Сергеем Буруновым и другими знаменитыми коллегами.

Не раз артистка участвовала в телевизионных шоу, где каталась на льду и танцевала на паркете. В свои 43 года она не перестает восхищать поклонников своими талантами.

Недавно Ирина посетила Минск. Она провела там несколько недель на съемках. При этом актриса то и дело демонстрировала новые образы.

А накануне она вернулась в Москву и поужинала со своей единственной дочкой Татьяной, которую родила от Дмитрия Орлова. Пегова с мужем давно развелась и признавалась, что не страдает без второй половинки рядом.

Актриса отметилась в жакете с модным принтом клетка виши. А вот ее наследница была в свитшоте каштанового цвета.

«Ужин… наконец-то совместный ужин!» — написала звезда.

Поклонники поразились тому, какой взрослой стала Татьяна. Многие осыпали комплиментами маму и дочку. «Красавицы», «Дочка — копия папы!», «Ирина. Вы огонь», «А дочь похожа на папу», «Какая она взрослая», «Ириша, у вас отличные гены», «Какой светлый ребенок», «Классные», — стали писать пользователи Сети.

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