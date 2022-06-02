«Светятся счастьем»: Навка запечатлела дочку в черном платье с модным воротником «Клодин»

Фигуристка показала наследниц, между которыми разница в 14 лет.

Татьяна Навка уже давно стала выдающейся фигуристкой. Она не скрывает, что завоевала множество наград и стала олимпийской чемпионкой. Теперь спортсменка создает красочные ледовые шоу.

Не так давно она отметила день рождения, а потом давала гастроли. С ней ездил по городам Петр Чернышев и другие фигуристы. Однако свободное время звезда всегда посвящает детям.

1 июня Навка поделилась снимком, на котором предстала в черном платье-комбинации. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. С ней были подросшим дочки, которые оделись с мамой водной гамме.

Саша Жулина покрасовалась в жакете. Она уже не только учится, но и занимается своим бизнесом. А вот маленькая Надежда Пескова щегольнула в черном платье с модным воротником «Клодин».

«Наши дети, наша абсолютная любовь, пусть ваши глаза светятся счастьем, на лице сияет улыбка, а искренний смех разносится по дому! Ангел Хранитель оберегает, а мы, родители, всегда рядом, готовые поддержать, обнять и успокоить!» — написала Татьяна.

Поклонники восхитились трогательным кадром и семейной идиллией. К слову, между сестрами разница в 14 лет. «Татьяна, у вас замечательные детки, счастья им и здоровья», «Две сестренки, как хорошо что они есть друг у друга», «Просто прекрасны», «Как все похожи», «Старшая уже такая взрослая», — стали писать пользователи Сети.

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