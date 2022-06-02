«Ноги длиннее пальм»: Севастьянова в миниатюрном бикини грациозно прилегла на песочек

Каролина Севастьянова уже много лет занимается спортом. Ей удалось стать не просто выдающейся гимнасткой, но и олимпийской чемпионкой. В ее копилке множество наград.

Теперь она уже завершила свою карьеру, но может похвастаться растяжкой и гибкостью. Именно ее способности многих удивили, когда девушка приняла участие в шоу «Звезды в Африке».

Но теперь Каролина снова наслаждается простыми прогулками и вкусным ужином. Она уехала отдыхать с возлюбленным в Монако. Там ей удалось щегольнуть в откровенных нарядах и искупаться в купальнике.

Но теперь гимнастка стала отмечать в соцсетях Канны, как локацию. на новых фото она то катается на яхте, то загорает.

Севастьянова в мини-бикини в полоску под зебру позировала на песке. Она грациозно прилегла на пляже, засветив все прелести фигуры. Спортсменка успела загореть до бронзового оттенка.

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Ноги длиннее пальм», «Ох и вид», «Такая загорела», «У вас вообще нет изъянов», «Такая роскошная девушка», «Выглядите бесподобно», «Слов русалочка», «Ну до чего красивая», «Такая милашка», «Ой, что за дива», «Ваша фигура идеальная», — стали писать подписчики.

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