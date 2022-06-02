Какое освещение выбрать для гостиной
Видео
Как правильно подготовить кожу к нанесению макияжа
Видео

«Ноги длиннее пальм»: Севастьянова в миниатюрном бикини грациозно прилегла на песочек

Гимнастка поделилась кадрами с отдыха в Каннах.

«Ноги длиннее пальм»: Севастьянова в миниатюрном бикини грациозно прилегла на песочек
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Каролина Севастьянова уже много лет занимается спортом. Ей удалось стать не просто выдающейся гимнасткой, но и олимпийской чемпионкой. В ее копилке множество наград.

Теперь она уже завершила свою карьеру, но может похвастаться растяжкой и гибкостью. Именно ее способности многих удивили, когда девушка приняла участие в шоу «Звезды в Африке».

Но теперь Каролина снова наслаждается простыми прогулками и вкусным ужином. Она уехала отдыхать с возлюбленным в Монако. Там ей удалось щегольнуть в откровенных нарядах и искупаться в купальнике.

Но теперь гимнастка стала отмечать в соцсетях Канны, как локацию. на новых фото она то катается на яхте, то загорает.

Севастьянова в мини-бикини в полоску под зебру позировала на песке. Она грациозно прилегла на пляже, засветив все прелести фигуры. Спортсменка успела загореть до бронзового оттенка.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Ноги длиннее пальм», «Ох и вид», «Такая загорела», «У вас вообще нет изъянов», «Такая роскошная девушка», «Выглядите бесподобно», «Слов русалочка», «Ну до чего красивая», «Такая милашка», «Ой, что за дива», «Ваша фигура идеальная», — стали писать подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.

Тэги

Звездный стильзвезды в бикиниИдеальная фигураКаролина СевастьяноваКупальники-2022Новости google