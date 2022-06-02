Шатер, пальмы, фотозона: Орбакайте и Земцов закатили вечеринку в мексиканском стиле для дочки

Певица решила показать, как отметила 10-летие наследницы. Среди гостей были дети Филиппа Киркорова. А развлекали публику мексиканские музыканты.

Кристина Орбакайте уже давно выступает на сцене. Свою карьеру она начала строить, когда была совсем ребенком. На ней лежала большая ответственность, так как она не хотела подвести маму.

Теперь артистка дает концерты, снимается в кино и играет в театре. Она также много путешествует. Весной почти все время звезда находилась в разъездах или на съемках.

Теперь Кристина позволила себе расслабиться. Она отметила свое 51-летие и выступила в Москве. А теперь певица показала, как отметила юбилей дочки Клавдии.

День рождения у нее был в марте, но праздник, по всей видимости, устроили недавно. Михаил Земцов был рядом с наследницей. Супруги собрали гостей, среди которых были дети Филиппа Киркорова: Алла-Виктория и Мартин.

Именинница блистала в легком кружевном платье белого цвета, к Кристина в платье макси с ярким узором. Она показа большую лужайку, шатер, особняк и фотозону.

Вечеринка была организована в мексиканском стиле. На столе были сомбреро, а музыканты наигрывали мексиканские мотивы и пели. Клава бегала и веселилась с друзьями. Аниматоры приготовили для них разные развлечения от конфет в коробке, которую нужно было сбить с дерева, до битвы подушками.

Примечательно, что Орбакайте утаила, где прошел праздник. Возможно в Майами, так как там у певицы есть свой дом. Лишь Алла Пугачева не приехала поздравить внучку. Она уже несколько месяцев находится в Израиле с детьми и Максимом Галкиным.

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