«Вот это изгибы»: Севастьянова в прозрачном платье засветила точеные формы на яхте

Каролина Севастьянова знакома публике, так как много лет занимается спортом. Она участвовала в соревнованиях и завоевывала награды. Лишь после победы на олимпийских играх ей захотелось завершить карьеру.

В свои 27 лет она не перестает путешествовать и даже недавно снялась в шоу «Звезды в Африке». Там она многих поразила своей растяжкой.

Теперь Каролина отдыхает в Каннах. Она дразнит поклонников красочными фотографиями, на которых красуется в бикини или щеголяет в откровенных нарядах. На этот раз спортсменка провела день на яхте.

Она устроила фотосессию в прозрачном пляжном платье. Севастьянова оголила свою точеную фигуру, блеснув бедрами в черном монокини.

Поклонники были сражены ее фигурой. Многие отметили, что в этом наряде она выглядит еще более стройной. Ей адресовали сотни комплиментов.

«Ну до чего хороша», «Вот это ноги», «Какая красивая девушка», «Богиня», «Ну прям лишила дара речи», «Смотрится весь соблазнительно», «Вот это изгибы», «Нет слов», «Русалка сошла на борт», «Как вам удается так выглядеть?», «Само совершенство», — прокомментировали пост подписчики.

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