Где Семенович, Кучера и другие звезды планируют отдохнуть летом

Как планируют отдыхать этим летом российские звезды? Где проведут свой отпуск? Журналисты Teleprogramma.pro спросили об этом у известных людей.

Оскар Кучера: «Запланировали поездки в Суздаль и Санкт-Петербург»

— Пока трудно сказать определенно. Мы запланировали поездки в Суздаль, в Санкт-Петербург. Очень хотим на море, но, конечно, все зависит от обстановки в мире. А сейчас у нас экзамены – до середины июля, у нас поступление в институт в этом году, двое старших поступают. Поэтому пока трудно планировать что-то, — рассказал Оскар Кучера.

Анна Семенович: «Буду лежать на пляже и ни о чем не думать!»

— В последний день весны у меня начинается отпуск. Завершились все премии. Досняли клип, наконец-то его выпустили. Отыграли премьеру клипа. И теперь я могу немножечко отдохнуть – в небольшой, но веселой компании близких друзей я поеду в Турцию. Буду лежать на пляже, отдыхать, веселиться и ни о чем не думать.

Аскольд Запашный – серфинг на Москве-реке

— Планирую заниматься серфингом в Москве: мы катаемся на Москве-реке, получаем массу удовольствия, привлекли к этому виду спорта множество людей, которые уже систематически занимаются серфингом. Мне очень нравится, что у нас в стране стал активно развиваться этот вид спорта, — рассказал Аскольд Запашный.

Если говорить о поездках, то вот недавно у нас был небольшой незапланированный отпуск – мы съездили в Крым. Двумя семьями, с братом, со всеми детьми. Правда, температура была не совсем летней – не поднималась выше 16 градусов. Так что купались в бассейне с подогретой водой. Но много путешествовали по Крыму: посетили Севастополь, изучили всю Ялту. Получился такой туристический, «музейный» отдых. Будет тепло – отправимся еще куда-нибудь.

— По России?

— Знаете, в такой ситуации, как сегодня, если ехать за границу всей семьей, можно нарваться на агрессивных личностей, которых много по всей Европе, которые провоцируют конфликты с россиянами. Мне-то лично это нестрашно, я мужчина. А моей семье и другим людям, которым придется это видеть, может быть неприятно, не хотелось бы портить им отдых.

В принципе, для меня это не имеет большого значения, я никогда особо не восхищался отдыхом в Европе. Из любопытства посмотрел самые интересные места, и на этом – все. Никогда не понимал друзей, которые любят отдыхать, например, исключительно во Франции или в Испании.

У нас в стране очень много замечательных мест. Не только Сочи или Крым. Например, мы как-то были на рыбалке в Астрахани – там отлично. Можно и на Урал поехать, и на озерах хорошо отдохнуть.

Виктория Макарская: «Никаких «понтов», полное погружение в детство»

— Лето планируем проводить на даче в Подмосковье. Купили наконец-то маленький участок у лесного озера, маленький домик и счастливы невероятно! Чистый воздух, соловьи, добрые, адекватные соседи!

Посажу все свои любимые растения из детства, как было в палисаднике у прабабушки. Ландыши, пионы, гортензии, малину, смородину, крыжовник, облепиху, голубику, яблони. Будем ходить гулять в лес, собирать грибы и землянику. В общем — концептуально: никаких «понтов» и абсолютное счастье погружения в детство, в радость.

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