«Ножки — просто мечта»: Каролина Севастьянова блеснула точеной фигурой в уборной

Каролина Севастьянова с юных лет занимается гимнастикой. Она не скрывает, что тренировки не только помогли ей завоевать множество наград, но и впечатлить публику.

И хоть после победы на олимпийских играх она завершила карьеру, она по-прежнему может блеснуть шпагатом. Недавно на шоу «Звезды в Африке» ей удалось смутить и парней, и девушек во время утренней гимнастики.

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Теперь Каролина отдыхает в Монако. Днем она загорает у бассейна в бикини, а вот вечером предпочитает отправляться в ресторан или на дискотеку. На этот раз гимнастка поделилась кадром из уборной.

Она покрасовалась у зеркала в мини-шортах и тугом топе. Севастьянова оголила изящные бедра и подчеркнула тонкую талию.

Поклонники решили, что наряд звезда подобрала не по размеру. Однако многие восхитились ее формами. «Ну что за штучка», «Маловат топик, все утянула», «Ножки — просто мечта», «Очень красивая», «Нет слов», «Идеальная девушка», «Будоражишь одним взглядом», «Шортики отлично сидят», «Ох, просто бесподобная», — стали писать пользователи Сети.

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