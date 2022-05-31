Скрыла изъяны: Семенович в платье оверсайз цвета сочной травы предстала на пляже в Турции

Певица приехала отдыхать на море. Она отметилась в ярком и женственном образе.

Анна Семенович уже много лет выступает на сцене. Она успела построить успешную сольную карьеру. Певица знает, что многие восхищаются не только ее вокалом, но и внешностью.

Она старается выглядеть женственно. Свои формы она умело скрывает с помощью нарядов. Недавно на музыкальной премии артистка щегольнула в сиреневом платье в пол.

В последний день весны Анна приехала в Турцию. Она решила первые дни лета провести на море. Певица поделилась красочными кадрами с пляжа. Она предстала в платье оверсайз цвета сочной травы.

Наряд скрыл ее изъяны фигуры и подчеркнул тонкие щиколотки. Семенович позировала с растрепанными волосами и без макияжа в лучах солнца.

«Как я ждала этот отдых. Я люблю хорошо и много работать, а потом хорошо и комфортно отдыхать. В этот раз я выбрала прекрасный отель в Турции, он очень высокого уровня, безумно красивый и очень гостеприимный», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Семенович. Многие осыпали ее комплиментами. «Не девушка, а мечта! Хорошего вам отдыха», «Роскошно выглядишь», «Как вам идут яркие цвета», «Вы прям Мисс лето», «Кажетесь даже стройнее! Очень стильно», «Красивая и естественная», — прокомментировали пост подписчики.

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