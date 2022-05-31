Смутила парня: Севастьянова в комбинезона блеснула своим декольте перед Чепурченко

Гимнастка вместе с актером провела время в Африке.

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она много лет посвятила спорту и завоевала большое количество медалей. В 2012 году ей удалось завоевать олимпийское золото.

После этого Каролина предпочла завершить карьеру. Она теперь посещает светские рауты и много путешествует. В этом году гимнастка отметилась в шоу «Звезды в Африке».

Севастьянова своим появлением сразила других участников. Она щеголяла в купальниках, что нравилось не всем в лагере. Спортсменка почти дошла до финала, но поборолись за победу Валя Карнавал и Олег Верещагин.

Однако перед финальной схваткой Каролина приехала их поддержать вместе с Вячеславом Чепурченко. Она поделилась кадром, который они сделали в машине, когда ехали в лагерь.

Гимнастка в комбинезоне с шортами не застегнулась, поэтому засветила свое декольте перед актером. Вячеслава и раньше смущали откровенные наряды брюнетки. На этот раз он даже порозовел. У него есть жена и дети, поэтому артист старался вести себя особенно скромно.

Поклонники восхитились поведением Чепурченко. Многие также осыпали комплиментами Каролину. «Опять самая красивая», «Как только удается делать такие селфи», «А что декольте нараспашку, ничего?», «Бедный Слава, вечно рядом с ней оказывается», «Смутила парня», — стали писать пользователи Сети.

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