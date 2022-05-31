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Смутила парня: Севастьянова в комбинезона блеснула своим декольте перед Чепурченко

Гимнастка вместе с актером провела время в Африке.

Смутила парня: Севастьянова в комбинезона блеснула своим декольте перед Чепурченко
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Каролина Севастьянова является известной гимнасткой. Она много лет посвятила спорту и завоевала большое количество медалей. В 2012 году ей удалось завоевать олимпийское золото.

После этого Каролина предпочла завершить карьеру. Она теперь посещает светские рауты и много путешествует. В этом году гимнастка отметилась в шоу «Звезды в Африке».

Севастьянова своим появлением сразила других участников. Она щеголяла в купальниках, что нравилось не всем в лагере. Спортсменка почти дошла до финала, но поборолись за победу Валя Карнавал и Олег Верещагин.

Однако перед финальной схваткой Каролина приехала их поддержать вместе с Вячеславом Чепурченко. Она поделилась кадром, который они сделали в машине, когда ехали в лагерь.

Гимнастка в комбинезоне с шортами не застегнулась, поэтому засветила свое декольте перед актером. Вячеслава и раньше смущали откровенные наряды брюнетки. На этот раз он даже порозовел. У него есть жена и дети, поэтому артист старался вести себя особенно скромно.

Каролина Севастьянова и Вячеслав Чепурченко. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились поведением Чепурченко. Многие также осыпали комплиментами Каролину. «Опять самая красивая», «Как только удается делать такие селфи», «А что декольте нараспашку, ничего?», «Бедный Слава, вечно рядом с ней оказывается», «Смутила парня», — стали писать пользователи Сети.

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