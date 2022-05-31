Стильный деним: Орбакайте в джинсах-бойфренда и остромодных лоферах повеселилась на теплоходе

Певица насладилась теплой погодой, катаясь по Москва-реке. Она щегольнула в броском наряде, который оценил модельер Наз Маер.

Кристина Орбакайте давно стала популярной певицей. Она выпускает новые песни и ездит на гастроли. Артистка в прошлом году такж активно снималась в кино.

Она много времени проводит на родине. Обычно рядом с ней находится дочка Клавдия, но на этот раз она не стала покидать Нью-Йорк, где учится в школе. А вот Кристина на днях отметила день рождения, устроив концерт в Москве.

Орбакайте в 51 год может похвастаться стройной фигурой. Она носит как платья, так и костюмы. Артистка дружит с Игорем Гуляевым, который обычно дарит наряды и Алле Пугачевой.

30 мая певица отметилась на теплоходе. Она танцевала под свою песню и наслаждалась теплой погодой. Кристина предстала в джинса-бойфренда и жакете со вставкой из денима. Лук также дополнили лоферы разных цветов.

«Когда так и не смогла выбрать из двух вариантов цвета обуви», — отметила звезда.

Поклонники посчитали, что певица выглядит по-молодежному стильно. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«В моде не лоферы разного цвета, а обувь разного цвета. Тренд начал заходить еще в прошлом году, когда в босоножках и туфлях разных цветов на светских мероприятиях показались Сара Джессика-Паркер, Амаль Клуни и многие другие модные инфлюенсеры. Тренд мог стать пшиком: надели голливудские красотки пару раз и все, но время показалось, что он получил признание у модниц. Скорее всего, этим летом мы увидим в обуви разного цвета много девушек. Что важно знать, когда подбираешь комплект с таким ярким трендом. Во-первых, обувь должны быть из одного комплекта, но разного цвета, чтобы совпадала не только стилистика, но и высота платформы/каблука, колодка. Девушке должно быть комфортно. Значит нужно потратиться на две идентичные во всем, но разные по цветовой гамме пары туфель, лоферов, ботильонов. В общем вариантов масса. Что касается джинсов, то, конечно, джинсы-бойфренда в моде. Кристина круто сочетала их с объемным трендовым жакетом, с отделкой из денима. За счет оверсайза она кажется маленькой и хрупкой. Это именно тот эффект, который мы хотим получить, когда выбираем вещи на размер или два больше. Вообще когда я увидел фото, то первое о чем подумал, что передо мной Лайма Вайкуле во времена своей активной работы в России. А стиль Лаймы невозможно не любить», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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