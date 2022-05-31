Добавила объема: Семенович щегольнула в струящемся платье макси и стильной косынке

Певица допустила ошибки в образе, на которые указала стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Анна Семенович является бывшей солисткой группы «Блестящие». Она смогла построить успешную сольную карьеру. Певица славится не только вокалом, но и своей красотой.

Она обладает нестандартной фигурой, которую привыкла подчеркивать нарядами. Однако каждый год артистка пытается похудеть, а когда у нее это не получается, звезда прибегает к хитростям, чтобы выглядеть стройнее.

В последнее время Анна выбирает не самые удачные образы. В длинном платье на пуговицах она отметилась на музыкальной премии. Поклонники заметили, что вся красота ее фигуры была скрыта от глаз.

А вот теперь певица устроила фотосессию в алом платье макси с узором и объемном черном платке. Образ дополнили перчатки и пояс.

И вновь Семенович допустила ошибки в образе, на которые оказала стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

«Пересмотрела видео раз 10 и не поняла, если честно, стиля и замысла данного аутфита. Мне понравилась аксессуарная группа. Очень идет Анне объемная косынка, держащая форму, но… аксессуары с данным платьем не монтируются. Платье нежное, клубничного красного оттенка в мелкий деревенский цветочек на мягкой фактуре из другой истории, более летней, и драматичное столкновение с черным цветом и жесткой фактурой аксессуаров оно не выдерживает. Что главное в платье? Силуэт и правильно расставленные акценты! Данное платье обозначило верхний тип фигуры, где весь объем сосредоточен в верхней части силуэта. К этому объему добавляется еще объемная косынка. Ремень — акцентная горизонталь, которая обозначила лишь отсутствие талии как таковой… Сюда бы легкое летнее пальто, или тренч, или платье, но более плотное мягкой текстуры с драпировкой и запахом в верхней части силуэта. Область с объемным бюстом выглядит еще более объемно, поскольку оформлено монолитно, нужно „разбивать“ пространство, для этого существует множество стилистических приемов для визуальной коррекции. А так, образ не удачной. И я не нашла для себя ответа на вопрос: „Куда в этом можно пойти и когда?“» — поделилась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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