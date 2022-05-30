«Девушка-пожар»: Лопырева в бикини цвета темной ночи обнажила пышное декольте

Модель показала себя во всей красе на курорте. Она повеселилась с сыном и подругами.

Виктория Лопырева является известной телеведущей и моделью. Она победила на конкурсе «Мисс Россия», а потом смогла построить карьеру и стать знаменитой.

Блондинка продолжает выходить в свет и посещать светские рауты, но не в Москве, а в Дубае. Именно в Эмиратах она проводит время уже два года. Светская львица является частой гостьей на вечеринках.

Обычно Лопырева щеголяет в платьях или мини-юбках. В свои 38 лет она может похвастаться стройной фигурой. При этом блондинка является мамой сына Марка Лео.

На днях она повеселилась на яхте с подругами. С ней был и наследник. Виктория загорала в мини-бикини цвета темной ночи. Она не скрыла плоский живот и пышное декольте.

«Веселая погода для катания на лодках… или как мы провели выходные», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит светская львица. Многие отметили, что у нее безупречная фигура. «Какие классные у вас были выходные», «Какой сын большой уже, Вик», «У вас бесподобная фигурка», «Просто роскошно выглядите», «Лиф маловат», «Ну богиня», «Девушка-пожар», «Любусь вашей фигурой», «Просто слов нет», — стали писать подписчики.

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