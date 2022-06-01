«Вместо Макса говорящая голова?»: звезда «Дом-2» высмеял слухи о замене Галкина на шоу «Лучше всех!»

Телезрители уже гадают над тем, ждет ли программу о самых талантливых детях страны та же участь, что и шоу «Сегодня вечером». Появится ли у Максима Галкина преемник?

Алла Пугачева и Максим Галкин уже четвертый месяц отдыхают с детьми — двойняшками Гарри и Лизой — в Израиле. Пара поселилась на роскошной вилле с бассейном, которая принадлежит старшему брату шоумена — Дмитрию. Так что за аренду Примадонна с мужем не платят ни копейки и живут за границей с детьми совершенно бесплатно — из трат только продукты, экскурсии и рестораны.

Сам Максим Галкин намекал, что уехал в отпуск с чистым сердцем, подметив, что остался без съемок и рекламных контрактов. При этом шоумен собирается дать гастрольный тур в Израиле, часть гонорара юморист уже направил на благотворительность для украинских беженцев. Пока шоумен отдыхает за границей и придумывает альтернативные пути заработка на израильской публике, его программы на ТВ также обновляются. К примеру, передача «Сегодня вечером» на Первом канале вышла в эфир с новым ведущим Николаем Цискаридзе.

Поклонники шоу «Лучше всех!» — о талантливых детях страны, также ждут, кого подыщут на место Максима Галкина. Ведь возвращаться на родину шоумен не спешит. Из кандидатов Александр Олешко, который уже зарекомендовал себя опытным телеведущим, певец Дима Билан, многодетный отец Сергей Безруков (у него подрастает дочка Маша и сыновья Степа и Василий, — Прим. ред.), Илья Соболев, Дмитрий Нагиев и даже Иван Охлобыстин.

Сайт Teleprogramma.pro дозвонился до звезды проекта «Дом-2» Рустама Солнцева, который вступился в этом вопросе за шоумена Максима Галкина. Так, экс-участник телестройки считает мужа Примадонны профессионалом своего дела. По мнению Солнцева, едва ли найдется тот, кто сумеет мастерски заменить Галкина на программе «Лучше всех!».

«Один человек уже попытался заменить Максима Галкина (Цискаридзе стал ведущим шоу «Сегодня вечером», — Прим. ред.). И это получилось слабо! Поэтому говорить о том, что кто-то должен заменить Максима в детской передаче «Лучше всех!», я бы вообще не стал. Одна замена, как мы видим произошла. Ни Стас Барецкий, ни Гоген Солнцев, ни Прохор Шаляпин сюда не подходят. Дети — это дело тонкое, их любить надо. А все перечисленные персонажи у нас пока еще, слава богу, бездетные. А какая-то голова говорящая вместо Макса? Нет таких», — резюмировал Рустам Солнцев.

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