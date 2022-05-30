Яна Поплавская – о состоянии культуры: «Надо бить в набат, надо бить в барабаны, надо начинать очистительную спецоперацию на культурном фронте!»

Известная актриса не в восторге от того, что сегодня творится в сфере образования и культуры.

Яна Поплавская рассказала, чем сегодня занимается ее благотворительный фонд:

«Фонд существует пять лет, а меня в этой сфере знают уже 20 лет. Чего только за это время не было! 2013-й – наводнение. И вот эта масштабная история с загрузкой самолётов! 9 штук. Это и Минобороны, и МЧС. За всю кампанию вот этого бедствия загрузили 9 самолетов. 2014 год – Донбасс. И дальше начались загрузки – бесконечные фуры, отправки гуманитарной помощи, закупка лекарств, медикаментов…»

Сегодня, по словам актрисы, фонд продолжает заниматься тем же, чем и всегда: помогает детям и женщинам, которые попали в сложную ситуацию. К этому добавились образовательные проекты:

«Недавно мы получили президентский грант. Можем обучать детей-инвалидов, детей с Донбасса, детей раненых. Программа «Будущее в цифре» – это всё, что хотел президент. Сейчас нам необходимы эсэмэмщики, айтишники. И всё, что связано с интернетом и компьютерами», — рассказала Яна Поплавская.

Актриса высказалась и о том, что думает о сегодняшних изменениях в сфере культуры, образования: