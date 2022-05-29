Настя Ивлеева — своим фанатам: «Жалко, что я ничего не могу вам дать»

Телеведущая назвала причину, почему не устроила встречу с поклонниками в том городе, в котором находится на съемках.

Утром 29 мая популярная телеведущая Настя Ивлеева вышла на связь со своими фанатами из номера гостиницы в некотором городе, где она снимается для нового проекта. Что за город, звезда решила умолчать. Но вид из окна настроил ее пооткровенничать со своими поклонниками.

«Я пожалела о том… Я взгрустнула, болью мое сердце разразилось от мысли, что… Вот я очень хотела бы с вами в этом городе увидеться. Ну, типа, почему нет, у меня сегодня есть свободное время до вечера, — сказала Ивлеева на видео в Telegram. — И я поняла, что, ну блин, нечего вам дать. Ну, увидимся мы. Что я вам скажу? «Ну, привет». Мы пофоткаемся, и я уйду». «А так бы хоть песню бы спела какую-нибудь или стихотворение, может быть, прочитала. Ну, короче… Жалко, что я ничего не могу вам дать. Ну, кроме *** (выдающегося, — Прим. авт.) таланта через экран, конечно же».

Напомним, «фишкой» Ивлевой, на которой звезда сделала себе имя, были вайны – короткие забавные ролики. Освоив этот жанр, девушка стала популярным блогером, что открыло ей дорогу на ТВ.

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