«Что творит!»: Гагарина в прозрачном комбинезона устроила пляски с Басковым на премии

Полина Гагарина уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых популярных исполнительниц в России. Артистка славится не только сильным вокалом, но и своей силой воли.

Ей удалось похудеть так, что ее фигуре могут позавидовать даже модели. Певица дважды пережила развод, но недавно намекнула, что ее сердце не свободно. Однако пока в личную жизнь она никого не посвящает.

28 мая Полина приняла участие в премии RU.TV. Она приготовила несколько образов для такого случая. На ковровой дорожке артистка щегольнула в черном платье с откровенным декольте. В таком наряде ранее отметилась голливудская актриса Меган Фокс. Гагарина привлекла к себе внимание публики.

А вот на сцене со своим хитом она выступила уже в тугом платье-бюстье. Мерцающий наряд с цепочками подчеркнул ее изящные формы. Певица засветила рельефные бедра, танцуя на сцене. Она сразила зрителей, которые потом осыпали ее овациями.

После выступления за кулисами Полина уже щегольнула в комбинезоне нюдового цвета с прозрачными брюками. Этот наряд вновь едва прикрыл ее прелести. Звезду поджидал Николай Басков. Они вместе устроили веселые танцы. Артистка не побоялась показаться смешной.

Поклонники признались, что соскучились по таким видео. Раньше Гагарина часто дурачилась с Сергеем Лазаревым. «Какая классная», «Наряды топовые», «Что творит!», «Мышца играет», «Ну очень стройная», «Круто, когда можно так оторваться», «Эти танцы мы все знаем», «Полина молодец! Расслабляться тоже надо», — стали писать пользователи Сети.

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