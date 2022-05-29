«Пошла жара»: Бородина засняла певицу Славу, которая в прозрачном боди оказалась на коленках у Лещенко

Артистка не переставала обнимать коллегу, даже когда их стали снимать на камеру.

28 мая в Москве состоялась долгожданная премия канала RU.TV. Там собрались почти все звезды отечественного шоу-бизнеса. Если Юлия Барановская, Мария Погребняк, Максим и другие модницы выбрала наряды розового цвета в тон ковровой дорожки, то Анна Айсти и Ольга Серябкина сразили публику в пикантных нарядах с юбками «русалки». Но еще больше всех удивила певица Слава, которая на мероприятии появилась с Анной Семенович.

Исполнительница хита «Одиночество» покрасовалась в халате из алых лоскутов, а под ним оказалось прозрачное боди с кружевом. Певица подчеркнула всю красоту своей фигуры.

Босоножки на каблуке дополняли дерзкий образ. Примечательно, что во время концерта Ксения Бородина засняла, как Слава села на коленки к Льву Лещенко. Она нежно его обнимала и что-то шептала на ушко. Артист едва смог скрыть свое смущение.

«Надеюсь жена Льва мою страницу не смотрит. Пошла жара», — отметила Бородина.

Рядом с ним отметилась и журналистка Алена Жигалова, которая наблюдала за происходящим. Напомним, что Слава уже длительное время состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким и растит дочку Антонину, которая уже пошла по стопам мамы. А Лещенко много лет счастлив в браке с Ириной Павловной Лещенко. Общих детей у них нет.

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