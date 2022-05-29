Есть что показать: Зепюр Брутян в мокрой рубашке щегольнула перед Павлом Прилучным

Павел Прилучный долгое время строит карьеру в кино и уже добился успехов. Благодаря роли в сериале «Мажор» его знают сотни тысяч зрителей. Также он был в браке с Агатой Муцениеце, но они расстались.

Даже ради детей им не удалось сохранить союз. Однако артист не долго был одинок. Почти сразу его заметили с Мирославой Карпович. Они ездили отдыхать вместе и играли в театре на одной сцене. Но в начале 2022 года появились слухи, что они расстались.

По всей видимости, этому причиной было не дружеское общение Павла с Агатой в Дубае, где они пересеклись зимой. Оказалось, что у актера роман с коллегой по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. Они уехали вместе отдыхать на Маврикий. СМИ пишут, что влюбленные тайно поженились и теперь наслаждаются медовым месяцев. Подтверждением этому послужило обручальное кольцо, которое теперь носит артист.

Более того, они все чаще выражают чувства друг к другу. На этот рах Зепюр поделилась пляжным фото. В черном мини-бикини она искупалась в бассейне. Актриса накинула на плечи рубашку, которая сразу прилипла к телу. Она засветила свои изящные формы перед Прилучным, который ее фотографирует на отдыхе.

Поклонники осыпали комплиментами Брутян. «Очень красивая», «Очаровашка», «Поменяй рубашку уже или Павлентий запрещает в купальнике щеголять?», «Прелесть», «Очень мило, очаровашка!», «Богиня», «Какая фигурка», «Просто роскошно выглядишь», «Вот чем он сражен», — прокомментировали пост подписчики.

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