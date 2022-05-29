Нежнейшие образы: Стриженова в шифоновом платье с рюшами вместе с дочкой повеселилась на свадьбе

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет». Рядом с ней часто находится ее муж Александр. В свои 54 года телеведущая может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

На съемках стилисты подбирают для нее яркие наряды. А в обычной жизни она предпочитает щеголять в луках, которые создает ее сестра дизайнер Виктория Андреянова.

28 мая Стриженова вышла в свет с младшей дочкой Александрой. Они отправились на свадьбу к друзьям. Телеведущая для такого случая выбрала нежный образ. Она покрасовалась в платье нежно-розового цвета с шифоновой блузкой с рюшами. Ей уделали укладку с локонами и макияж в тон наряда.

А вот ее 21-летняя дочка облачилась в пышном платье-бюстье, усыпанное блестками. Саша сделала гладкую прическу и яркий макияж. Они покрасовались вместе в машине, когда ехали на праздник.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Екатерина. Многие также поразились тому, какой взрослой стала ее дочка. «Очень красивая», «Ну что за принцесса!», «Великолепна, Саш!», «Ну очень красивые», «Бесподобные наряды», «А как Екатерине идет этот цвета», «Ну прям королева с дочкой», «Роскошно», — стали писать пользователи Сети.

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