Едва прикрыла: Севастьянова в крохотном платье-бюстье засветила свои изящные формы

Гимнастка на вечеринке в Монако щегольнула в женственном наряде.

Каролина Севастьянова уже много лет занимается спортом. Она смогла добиться больших высот в художественной гимнастике. А после победы на Играх в Лондоне Каролина предпочла завершить карьеру.

Она посвятила время учебе, а теперь спортсменка регулярно путешествует и посещает светские рауты. После участия в шоу «Звезды в Африке» у нее стало еще больше поклонников, хоть она и смутила всех участников проекта.

А вот свой отпуск Каролина проводит с возлюбленным в Монако. Она теперь делится кадрами, на которых позирует в бикини на пляже или купается в бассейне. Но даже в отпуске гимнастка посещает разные мероприятия, облачаясь в пикантные наряды.

На этот раз она щегольнула в черном платье-бюстье на вечеринке. Севастьянова покрасовалась в женственном наряде в уборной. Она не скрыла пышное декольте и подчеркнула стройные ноги.

Поклонники осыпали комплиментами спортсменку. Многие отметили, что Каролина обладает идеальными формами. «Просто кошечка», «И ничего лишнего», «Какое роскошное декольте, но тесноватое», «С такими ногами только по песочку и бегать», «До чего хорошенькая», «Каролина, едва прикрыла свои прелести», «А ты обладаешь особенной притягательностью», — прокомментировали пост подписчики.

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