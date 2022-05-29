Во всей красе: Орбакайте в мерцающем платье-балахоне выступила на премии вслед за Пресняковым

Певица в наряде в стиле своей мамы исполнила песню на премии RU.TV.

Кристина Орбакайте уже много строит карьеру в шоу-бизнесе. Она не скрывает, что не все верили в ее талант, но время показало, артистка унаследовала от Аллы Пугачевой не только харизму.

Она стала одной из самых известных певиц в стране, а также актрисой театра и кино. В этом году она не только возобновила гастроли, но и отметила день рождения в Москве. Звезда дала долгожданный концерт.

А вот 28 мая Орбакайте пришла на премию канала RU.TV, где на красной дорожке щегольнула в нюдовом платье со стразами. А вот позже она выступила на сцене с одной из своих песен.

Артистка облачилась в мерцающее платье-балахон с длинной бахромой. Она скрыла свою фигуру. При этом ее образ был одним из самых ярких. Даже певица Слава восхитилась тем, как выглядит дочка Примадонны.

К слову, на этой премии появился и Владимир Пресняков, с которым у Кристины в молодости был роман. Они вырастили сына Никиту. Он пришел без своей жены Натальи Подольской, но с одним из сыновей Артемием. Семейный дуэт продемонстрировал свое выступление на публике.

Возможно, что за кулисами Орбакайте повидалась с бывшим возлюбленным. Они обычно достаточно тепло относятся друг другу при встрече. Поклонники в свою очередь осыпали Кристину комплиментами. Многие признались, что в 51 года она выглядит моложе многих сверстниц.

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