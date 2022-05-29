Увлекательные игры перед сном: Кудрявцева без макияжа предстала на кухне с подросшей дочкой

Телеведущая не побоялась показать, как выглядит дома без грима и нарядов стилистов.

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она раньше вела музыкальные чарты, а потом стала вести передачи «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Блондинка недавно отпраздновала свое 51-летие.

Она не скрывает, что к съемкам ее готовят стилисты и гримеры. Зачастую ведущая восхищает публику модными нарядами. При этом сама звезды честно говорит, что выглядит не так идеально, как кажется со стороны.

У Леры и ее мужа Игоря Макаровы подрастает дочка Мария. Все свободное время она старается посвящать наследнице. Накануне пара сводила ее в игровой центр, где малышка смогла покататься на каруселях и попрыгать на батуте.

А вот вечером 28 мая телеведущая играл с ней уже дома, сидя на кухне. Кудрявцева засняла себя без макияжа и в детский очках. Мария сидела и раскладывала цветные шарики по стаканчикам. Она мило улыбнулась, когда заметила мамину камеру.

Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит Лера. Многие осыпали ее комплиментами. Сразила их и маленькая дочка звезды.

«Ну до чего красивая», «Лера, вы такая молодая! Вообще не стареете», «Интересно, во что играет Маша? Шарики по цветам раскладывает?», «У вас чудные очки», «Вы самая заботливая мама», «Классно, что вы постоянно с ней играете», «Она ваша копия», — стали писать подписчики.

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