Пока Подольская в Италии: Пресняков выступил с подросшим сыном на премии RU.TV

Артист не только исполнил свой хит, но и получил награду.

Владимир Пресняков является одним из известных артистов в России. Он выпустил множество хитов и не перестает радовать поклонников новыми песнями. Певец счастлив в браке с Натальей Подольской.

Они вместе уже больше 10 лет. У пары подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван. А от прошлых отношений с Кристиной Орбакайте у артиста есть взрослый сын Никита.

Недавно Пресняков отметил юбилей жены. Они устроили вечеринку по такому случаю. А вот потом Подольская уехала отдыхать в Италию. Она гуляет по Риму, а вот ее муж в это время появился на музыкальной премии RU.TV.

Он предстал на сцене с подросшим сыном. Владимир исполнил свой трек «Все нормально». С ним спел Артемий, а также мальчик продемонстрировал брейк-данс. Они оделись в одинаковые костюмы.

Потом Пресняков получил награду, как «Лучший певец». За ним онлайн наблюдала супруга. Она была рада фееричному выступлению мужа и сына.

«Спасибо огромное RU.TV и всем, кто голосовал за меня! Спасибо, что слушаете. Спасибо, что любите. Спасибо за награду», — написал певец.

Поклонники осыпали его комплиментами. Многие поразились тому, как танцует Артемий. «Поздравляем! Это круто!», «Такие клевые», «Как мальчик старался», «Артист растет», «Классный номер», «Идеальный дуэт получился», «Украшение этой премии», — прокомментировали пост подписчики.

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