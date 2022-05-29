Беременная Регина Тодоренко в белом мини-бикини блеснула фигурой на Бали

Телеведущая приехала на курорт к подругам. Она в скором времени станет мамой во второй раз.

Регина Тодоренко уже давно строит карьеру на телевидении. Она не скрывает, что раньше строила карьеру певицы и даже участвовала в украинской «Фабрике звезд». Но после съемок в проекте «Орел и решка»

Регина стала развиваться как блогер и телеведущая. Она также успевает растить сына Михаила вместе с Владом Топаловым. А в этом году звезда объявила, что снова беременна.

Первое время Регине удавалось скрывать живот под объемными нарядами. Три месяца она снималась в шоу «Маска», где порой не сдерживала эмоции и даже плакала. А вот после финала проекта телеведущая перестала появляться на публике.

Оказалось, что она уехала отдыхать на Бали на последних сроках беременности. Накануне Тодоренко предстала на пляже в белом мини-бикини. Она блеснула внушительным животом перед подругами.

Поклонники восхитились естественной красотой телеведущей. Многие отметили, что даже в интересном положении она выглядит превосходно. «Вот это мамочка», «С такой фигуркой на пляже равных нет», «Уже скоро случится чудо», «Регина единственная в бикини», «Такая красивая даже без макияжа», «Выглядит хорошо! Живот такой милый», — стали писать пользователи Сети. К слову, звезда на отдыхе также отметилась в коротком платье.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!