«Провели чудесный день»: Наталья Фриске запечатлела крохотную дочку в молочном боди с крестным папой

Наталья Фриске одно время была солисткой группы «Блестящие». Ее привела в коллектив сестра Жанна Фриске. Однако она не смогла строить карьеру и актрисы и покинула группу.

А вот Жанна стала популярной исполнительницей, но умерла в 40 лет. Для ее семьи это стало настоящим горем. И хоть у нее остался сын Платон, его воспитывает папа Дмитрий Шепелев. Но в этом году в звездной семьи произошло пополнение.

Наталья впервые стала мамой. В одной из столичных клиник она родила дочку Луну. Первый месяц экс-певица жила у родителей. Она позволила маме и папе понянчить внучку. А вот недавно Фриске вернулась в свою квартиру.

Она часто гуляет с наследницей и любит наряжать ее в стильные наряды. 28 мая новоиспеченная мама отправилась с наследницей в гости к другу по имени Ник. Она поделилась кадром, на котором запечатлела кроху в коляске в молочном боди. Лицо девочки звезда спрятала за смайлом.

«Ездили крестного поздравлять. Провели чудесный день», — поделилась Наталья.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие удивились, что она покрестила дочку и ничего не сообщила. «Какая сладкая», «Быстро у нее волосики растут», «Чудесная девочка», «Просто волшебная», «Как приятно ее видеть», «Наталья, она у вас принцесса», «Уже покрестили?», «Хочется тоже лицо увидеть», «Она точно ваша копия», «Как часто вы с ней гуляете», — прокомментировали пост подписчики.

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