«Какой рельеф!»: Муцениеце в тугих велосипедках и топе подразнила соблазнительными формами

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться ролями в картинах «Закрытая школа», «Тобол», «Честный развод». Актриса почти 10 лет прожила в браке с Павел Прилучным, но они развелись в 2020 году.

Ради сына Тимофея и дочки Мии экс-супруги поддерживают дружеские отношения. Если звезда сериала «Мажор» недавно уехал в отпуск с новой возлюбленной, то его бывшая жена свою личную жизнь держит в секрете.

Примечательно, что Агата много времени посвящает детям, но также после развода ее карьера пошла в гору. Она смогла похудеть и даже ее образы стали более женственными.

Недавно актриса уехала на съемки с Александром Робаком. Но даже в другом городе она находит время для тренировок. На этот раз Муцениеце запечатлелась в лавандовом наряде и куртке розового цвета. Тугие велосипедки и топ подчеркнули ее фигуру. Она блеснула мощными формами.

«На лавандовых щах», — шутливо написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали Агату комплиментами. «Ну что за красотка», «Ой, какая фигурка», «Очень крутой костюм, но ваша фигура еще круче», «Какой рельеф!», «Соблазнительный вид», «Спортивная штучка», «А вам очень идет цвет», «Вы прям леди конфетка», «Ох, ну вы уже просто само совершенство», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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