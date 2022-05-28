«Родинка в ложбинке»: Гагарина в платье с прозрачным декольте сразила публику на ковровой дорожке

Певица в наряде в стиле голливудский шик щегольнула на премии RU.TV. Она позволила себе показать свои достоинства.

Полина Гагарина уже много лет выступает на сцене. Она выпустила множество хитов и смогла стать одной из самых популярных певиц в стране. Примечательно, что артистка в последнее время не часто выходит в свет.

Она завершила ремонт в своем новом особняке и свозила детей на море. Певица предпочитает после развода скрывать личную жизнь, но она намекнула, что ее сердце не свободно.

А вот в мае Полина в белоснежном платье уже отметилась на премии «Жара». Теперь она посетила еще одно важное событие в музыкальном мире. Певица появилась на премии RU.TV, где собрались почти все звезды отечественного шоу-бизнеса.

Для такого случая блондинка выбрала черное платье в пол с разрезом от бедра и прозрачным декольте. Она подчеркнула хрупкую фигуру и сверкнула декольте, чем сразила публику.

«Прекрасная! Нереально элегантная, нереально красивая, нереально талантливая», — заявили ведущие церемонии.

Поклонники тоже пришли в восторг от ее образа в стиле голливудский шик. Многие сравнили ее с Мэрилин Монро. «Ох, Полина! Откуда такое декольте?», «А где вы прятали такое богатство?», «Родинка в ложбинке», «Ошеломительный образ», «Очень стройная и красивая», «Наряд шикарный», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Также на мероприятии отметили: Анна Семенович, Лена Катина, Яна Рудковская, Анна Дзюба и другие артисты, Telegram-канал «Звездная пыль».

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