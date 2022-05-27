Легендарный боксер Поветкин исполнил мечту подростка из ДНР

Александр Поветкин, прославленный боксер, чемпион, исполнил мечту 14-летнего мальчика из ДНР. Богдан давно хотел встретиться со своим кумиром: он увлекается боксом и следит за достижениями Александра.

Подросток принял участие в конкурсе «Моя мечта» для школьников ДНР и ЛНР: он изготовил фотоколлаж и написал и своей заветной мечте — увидеть Поветкина. Талантливую работу оценили: устроили Богдану встречу с кумиром. Для этого мальчик с мамой приехал на один день в город Чехов.

Чемпион провел с Богданом тренировку, научил правильно бинтовать руки и дал еще несколько профессиональных советов. А напоследок подарил будущему чемпиону боксерские перчатки со своим автографом и два спортивных костюма. Мама Богдана, которая присутствовала на тренировке, рассказала:

«Он очень любит тренировки, которые в последнее время были отменены. Он был очень счастлив, что его мечта сбылась. Даже приехав сюда, мы до сих пор не верим, что это стало возможным».

Александр Поветкин на это ответил:

«Бокс — это прекрасный вид спорта, он воспитывает силу, выносливость, правильное отношение к родителям и доброту. Я считаю, что сильному человеку всегда легче быть добрее, он слабого не обидит, это важно», — сообщает Телеканал «360».

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