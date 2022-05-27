«Там твой на девятом этаже сгорел»: Ивлев поделился лучшим воспоминанием из детства

Будущий повар чуть было не устроил пожар в квартире.

Популярного шеф-повара Константина Ивлева попросили рассказать самое лучшее воспоминание из детства. Но 48-летний телеведущий припомнил довольно неоднозначный случай.

Косте было где-то четыре года, его семья жила на девятом этаже. Как-то раз отец наказал их с братом за то, что они кидали из окна яйца, пытаясь попасть в бабушек у подъезда. После порки глава семейства сделал так, чтобы дети больше не смогли открыть окна. Но этот только предыстория.

Однажды Костя остался один дома, мать отошла на встречу на несколько часов. Мальчик захотел чаю, подошел к плите, включил конфорку и ушел играть в комнату. И вот через какое-то время квартиру заполонил дым.

«Я выбегаю в коридор — уже ничего не вижу. Просто дымяра! Мне так стало страшно, я понимаю, что горю, — вспомнил Ивлев в шоу «Дерзкая готовка». — Я в дверь, дверь закрыта. Я беру табуретку и прямо ее в окно, девятый этаж… Бдыж! Выбиваю… Дым шпарит, я ору: «Помогите!»

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И тут кто-то начал колотить в дверь. Маленький мальчик взял табуретку и встал, чтобы посмотреть в глазок. Слишком поздно он понял, что с той стороны двое мужчин не просто стучат, а пытаются выбить дверь.

«Бдыж! Потом я уже не помню ничего. Просыпаюсь, у меня вот такой фингал! Они вынесли дверь вместе со мной, — с улыбкой рассказывает повар. — Приходит мама, вся в соплях. «Что случилось?!» А бабки ей: «Да там твой на девятом этаже сгорел».

Однако, как оказалось, никакого пожара не было. Просто вместо конфорки с чаем мальчик включил духовку, а в ней стояли сухари – отсюда и обилие дыма.

Прибежавшая в шоке домой мама начала успокаивать Костю, хотя он и не плакал. Родительница спросила у мальчика, чего он хочет, а тот попросил свой любимый компот из яблок. И тогда будущий повар смог в одну персону «заточить» целый трехлитровый баллон лакомства — поэтому он вспоминает эту историю как лучшее воспоминание из детства.

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