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Алина Загитова занялась боксом

Знаменитая фигуристка поделилась видео, снятым во время тренировки.

Алина Загитова занялась боксом
Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Чемпионка Алина Загитова, похоже, увлеклась новым видом спорта: она опубликовала видеозапись с тренировки по боксу. На кадрах видно, как старательно спортсменка отрабатывает удары под руководством тренера.

Судя по всему, у звезд бокса в скором времени появится новая соперница, ведь 20-летняя Загитова покинула большой лед, получив все возможные титулы в мировом фигурном катании. Впрочем, свое видео Алина прокомментировала с юмором:

«На всякий случай», — сообщает Телеканал «360».

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Алина Загитовабоксфигурное катание