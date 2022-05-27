Алина Загитова занялась боксом

Чемпионка Алина Загитова, похоже, увлеклась новым видом спорта: она опубликовала видеозапись с тренировки по боксу. На кадрах видно, как старательно спортсменка отрабатывает удары под руководством тренера.

Судя по всему, у звезд бокса в скором времени появится новая соперница, ведь 20-летняя Загитова покинула большой лед, получив все возможные титулы в мировом фигурном катании. Впрочем, свое видео Алина прокомментировала с юмором:

«На всякий случай», — сообщает Телеканал «360».

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