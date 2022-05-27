Ивлев рассказал, почему покинул свои успешные рестораны и сосредоточился на телекарьере

В новом интервью шеф-повар Константин Ивлев без лишней скромности заявил, что рестораны, которыми он руководил в свое время, были лучшими заведениями Москвы. Секретом этого успеха кулинар назвал дисциплину, которую он строго поддерживал в рабочих коллективах.

Однако на фоне сказанного тут же возник вопрос: почему Ивлев покинул общепит и сосредоточился только на своей телевизионной карьере. Известная гимнастка Ляйсан Утяшева напрямую спросила об этом Константина в своем шоу «Дерзкая готовка».

«После того, как я начал глубоко заниматься телевидением, то начал понимать, что одной своей упругой задницей я не смогу сидеть на двух стульях. Я не такой просто человек. Я не хочу и там делать, и сям делать, — ответил шеф-повар. — Я если делаю, то делаю очень хорошо. И вторая причина, она из первой происходит… Когда ко мне приходят люди, они хотят со мной общаться. И я хочу с ними общаться. А когда они приходят ко мне в ресторан: «А шефа можно?» А шефа нету… У человека уже начинает другая история быть».

Утяшева также спросила, кем себя сейчас считает ее гость — телеведущим, бизнесменом или поваром. Ивлев ответил, что он — телеведущий-бизнесмен, но все равно считает себя шефом, потому что занимается своим любимым ремеслом.

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