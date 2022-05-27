Звезда футбола Егор Титов «стесняется» звонить на Украину

Бывший лидер московского «Спартака» признался, что потерял связь с украинскими друзьями.

Знаменитый футболист Егор Титов, экс-капитан московского «Спартака», поделился своими мыслями о ситуации на Украине. Спортсмен признался, что он очень беспокоится из-за сложившейся ситуации.

Егор Титов, по его словам, никогда не разделял страны. На Украине живут многие из его друзей и хороших знакомых. Только вот в последнее время Титов практически перестал с ними общаться.

«Я никогда не делил Россию и Украину. Со всеми партнерами поддерживал добрые отношения. Но сейчас, честно говоря, немного стесняюсь кому-то позвонить, написать», — сообщает издание «РИА ФАН».

Напомним, Егор Титов играл за московский «Спартак» на протяжении 16 сезонов. На счету полузащитника — 87 забитых мячей.

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