«Это очень смешно»: Ивлев вспомнил, как выбрал профессию повара

В новом интервью известный телеповар Константин Ивлев вспомнил свое детство и о то, как решил стать профессиональным кулинаром.

Ведущий рассказал, что родился в семье сотрудника КГБ, вырос в суровом московском районе Бескудниково, у него был очень крутой брат — «король двора». И вот как парень с такой судьбой попал в шоумены и посвятил жизнь женскому, на первый взгляд, занятию — готовке?

«Это очень смешно. Если быть откровенным, я всегда любил есть, и в моем дворе, в котором я вырос, у нас всегда ходила такая байка: надо учиться там, где друзей больше. И поэтому я кое-как дотянул до восьмого класса и стал выбирать, чем заниматься…» — вспоминает Ивлев в YouTube-шоу «Дерзкая готовка». «Так получилось, что в моем районе было три ПТУ — ну не мог я рассчитывать на что-то другое — медицинское, кулинарное и автослесарей. Автослесарей я в те года боялся, потому что они ходили всегда в чумазых комбинезонах, с черными ногтями, от них воняло керосином, бензином… Но, зараза, всегда были при бабле. Медики… Я просто тупо боюсь. Вот, вроде, в других могу поковыряться, а если у меня порез будет какой-то, могу и в обморок упасть. Не знаю, с чем это связано». «Но я любил всегда пожрать. И папа мне как-то сказал: «Костя, учитывая, что ты любишь жрать, слушай, иди в кулинары». Вот, поэтому я пошел, подмел двор у ПТУ и меня приняли. Я начал учиться на повара».

Напомним, Константин Ивлев учился в московском ПТУ № 19. Стажировки за рубежом сделали из него первоклассного повара, а природная харизма помогла применить полученные навыки на ТВ.

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