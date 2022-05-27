Тренер «Зенита-2» Радимов рассказал, что ждет Артема Дзюбу

Наставник сине-белых не исключает кардинальных изменений в судьбе футболиста.

По мнению главного тренера второго «Зенита», впереди у бывшего игрока сине-белых, Артема Дзюбы, — кардинальные изменения жизни. Известно, что Дзюба отказался продлевать контракт с питерским клубом после семи лет, отданных «Зениту».

33-летнему спортсмену предложили новое соглашение, предусматривающее уменьшение зарплаты в три раза. Наставник «Зенита-2» сделал свои предположения относительно будущего Дзюбы. Как сказал Владислав Радимов:

«Я не знаю, где Дзюба продолжит карьеру. Склоняюсь к тому, что уедет за границу. Но это не инсайд — исключительно предположение», — сообщает издание «РИА ФАН».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.