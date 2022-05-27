«Аристократическая элегантность»: Кейт Миддлтон в струящемся платье мятного цвета появилась в саду

Герцогиня Кембриджская посетила светскую вечеринку с принцем Уильям. Она даже взяла зонтик в тон наряда, который оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

Кейт Миддлтон является частью британской королевской семьи. Она уже давно счастлива в браке с принцем Уильямом. Они вместе ездят в туры, посещает светские рауты и воспитывают детей.

Герцогиня Кембриджская подарила избраннику принцев Джорджа и Луи, а также принцессу Шарлотту. В последнее время супруги часто выходят в свет с детьми. Жена внука королевы Елизаветы II для многих англичан является примером утонченности.

Недавно на красной дорожке Миддлтон предстала в платье в пол с открытыми плечами. Она пообщалась с самим Томом Крузом. А вот для менее гламурных мероприятий Кэтрин выбирает романтичные наряды. Накануне в саду Букингемского дворца состоялась вечеринка с участием многих членов королевской семьи.

Принц Уильям пришел во фраке и с шляпой-цилиндром. Герцогиня Кембриджская отметилась в платье в ретро стиле нежного мятного цвета с рукавами-буфами. лук дополнила причудливая шляпка и лодочки в тон. В руках она держала зонтик, чтобы спрятаться от дождя.

96-летняя Елизавета II в этот раз не смогла порадовать подданных своим присутствием. Королеву заменила Кейт Миддлтон.К герцогам Кембриджским присоединились граф и графиня Уэссекские, а также принцесса Беатрис. Многие восхитились образом Миддлтон. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит ценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

«Герцогиня выглядит превосходно! Летящее женственное платье в стиле ретро она уже надевала на приеме в честь 50-летия инвеституры принца Чарльза в 2019 г. В этот раз Кейт дополнила его воздушной шляпкой с розой и замшевыми туфлями лодочками в тон. Из украшений обручальное кольцо и серьги-подвески со светло-бирюзовыми камнями в желтом золоте. Образ очень нежный, свежий, но при этом как нельзя лучше подходит мероприятию. Аристократическая элегантность во всем!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Рябова — стилист-имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, 2020 г. — Шкона модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола — работала в отделе протокола в крупной компании. — дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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