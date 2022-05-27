Есть что показать: Лопырева в шелковом платье с разрезом спереди грациозно позировала на шезлонге

Победительница конкурсов красоты устроила фотосессию с видом на побережье. Она не скрыла свои роскошные формы.

Виктория Лопырева уже много лет занимается организацией разных мероприятий. После победы в конкурсе «Мисс Россия» она стала знаменитой и даже попробовала работать телеведущей. Но потом блондинка уехала жить в Дубай.

Там она растит сына Марка Лео. При этом светская львица частая гостья на красных дорожках и вечеринках. Более того, она регулярно участвует в фотосессиях.

В свои 38 лет Виктория следит за фигурой и может похвастаться моложавым видом. Она носит вечерние платья, джинсы и редко отказывается от каблуков. На днях блондинка приняла участие в фотосессии с видом на побережье.

Она облачилась в шелковое платье с разрезом спереди. Наряд изумрудного цвета подчеркнул ее загар. Лопырева изящно легла на шезлонг, засветив стройные ноги и пышное декольте.

Поклонники восхитились тем, как выглядит светская львица. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну до чего красивая», «Ох, какие формы», «Наряд вас особенно красит», «Очень смелый разрез», «Ну вы рождены для обложек журналов», «У вас фигура бесподобная», «Ох, это платье не скрыло ваши прелести», «Манящие виды», «Ну тут слова не нужны! Богиня», — прокомментировали кадры подписчики.

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