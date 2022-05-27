Счастье в глазах: Нетребко в платье на пуговицах цвета «Тиффани» предстала на улочках Милана с Эйвазовым

Оперная дива приехала в Италию, где даст концерт в Ла Скала. Она возобновила свои гастроли.

Анна Нетребко много лет строит карьеру на сцене. Она является одной из самых известных певиц в мире. Последние годы артистка часто приезжала в Россию, но большую часть концертов давала в Европе.

Но недавно некоторые театры перестали с ней сотрудничать из-за ситуации на Украине. Звезда взяла паузу в почти три месяца, устроив себе отпуск. Она посетила Египет и съездила в Нью-Йорк, где у нее есть квартира.

А накануне Нетребко не только смогла погулять по Парижу, но и дала там первый концерт за долгое время. Публика искупала ее в овациях. Сразу певица добралась до Милана.

Там она воссоединилась с мужем Юсифом Эйвазовым. Они решили отправится на променад. Анна показала афишу, в которой указано ее имя. Оперная дива насладилась теплой погодой, надев платье миди на пуговицах с юбкой-колоколом. Наряд цвета «Тиффани» дополнили нюдовые босоножки.

«Я счастливый человек — потому что у меня так много друзей, близких и людей, которые меня любят, поддерживают в самые хорошие и так же в самые трудные времена! Хочу всех от души поблагодарить! Спасибо! Ни один из моих многонациональных друзей меня не оставил в эти месяцы!» — отметила звезда.

Поклонники осыпали пару комплиментами. Многие признались, что радуются ее возращению на сцену также сильно, как и она сама.«Шикарная», «Прекрасная, блистательная, божественно талантливая Анна!», «Ну что за дива! Платье роскошное», «Вы сияете», «Такой бриллиант должен сверкать», «Вас ждет еще много триумфов», «Ну богиня! Такая красивая, что слов нет», — прокомментировали пост подписчики.

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