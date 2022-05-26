Отказалась от белья: Севастьянова в платье с разрезами продемонстрировала точеную фигуру в Монако

Каролина Севастьянова уже давно завершила карьеру. В свое время она стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. В ее коллекции много медалей. Теперь спортсменка наслаждается свободным расписанием.

Она много путешествует и даже в этом году приняла участие в шоу «Звезды в Африке». Другие участники проекта неоднозначно реагировали на ее дефиле в бикини. Даже парней она смогла смутить.

А вот в большом мегаполисе Каролина предпочитает носить платья. Она всегда подчеркивает достоинства своей фигуры. Недавно гимнастка уехала в Монако с возлюбленным. Большую часть времени она купается в бассейне и загорает.

На этот раз спортсменка отправилась на светский раут с подругой. Севастьянова облачилась в черное силуэтное платье с разрезами. Она отказалась от белья. Наряд дополнил белый жакет. Звезда подчеркнула загорелые бедра и стройные ноги.

«Красивый вечер», — написала она.

Поклонники были сражены тем, как выглядит гимнастка. Многие осыпали ее комплиментами. «Нереальная красотка! Вы такая прекрасная», «Еще та модница — очаровательно», «Какая у вас идеальная фигура», «Лишили дара речи», «Ну очень стройная», «Когда нет изъяна», «Ну просто хороша», «Вам нужно на конкурс красоты», «Ножки изящные, бедра тоже», — прокомментировали пост подписчики.

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