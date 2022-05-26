«И слов не надо»: Алина Загитова в откровенном купальнике блеснула точеными формами на яхте в Дубае

Алина Загитова уже много лет занимается спортом. Она успела стать серебряной призеркой Олимпийских игр по фигурному катанию. Теперь она находит время для увлечений и отдыха.

В прошлом году фигуристка приняла участие в съемках «Ледникового периода». А также она пробует силы как репортер. В свои 20 лет спортсменка не перестает совершенствоваться. Недавно она устроила себе отпуск в Дубае.

Обычно Алина редко публикует личные кадры. А если она появляется на публике, то в сдержанных нарядах. Поклонники любуются ее фигурой на льду или когда спортсменка решает отдохнуть в бане.

На этот раз фигуристка насладилась морской прогулкой. Она поделилась кадрами с яхты, где встретила рассвет. Загитова покрасовалась в черном купальнике с открытым животом и бедрами. Она блеснула точеной фигурой.

«Я уже соскучилась по солнышку и морю, хочу обратно! Отдохнула я очень хорошо! Полная перезагрузка, теперь энергии хоть отбавляй. Но всегда приятно вернуться домой к родным», — прокомментировали пост подписчики.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали спортсменку комплиментами. «Красавица, хороша до невозможности», «Красивая такая», «Хорошая модель», «Купальник идеальный», «Без слов», «Фигурка богическая», «И слов не надо», «Просто супер! Ты топчик», «Когда ножки красивые и животик подтянутый», — прокомментировали пост подписчики.

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