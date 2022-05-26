Клава Кова обозначила свои отношения с Димой Масленниковым и Егором Кридом

Певицу Клаву Коку спросили об отношениях с молодыми людьми, с которыми ей нередко приписывают романы.
Первый – 27-летний видеоблогер и музыкант Дмитрий Масленников.
«Он молодой мужчина, я молодая… Но у нас нет никаких отношений», — сказала Клава в ответ на вопрос, почему ходят слухи о ее романе с Димой.
Второй – 27-летний рэпер и певец Егор Крид.
«Ну… Мы дружим, — ответила Кока каналу «Муз-ТВ» после подозрительно долгой паузы. – Я сейчас не засмущалась».
Напомним, 25-летняя певица несколько раз отмечалась на отдыхе в Дубае с Егором Кридом, и некоторые их совместные фото были, скажем так, многообещающими.
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