Ольга Бузова осталась без водителя и утреннего кофе

Не секрет, что российскую певицу и телезвезду Ольгу Бузову всегда сопровождает команда помощников и стилистов. Иначе как бы 36-летняя артистка успевала участвовать в нескольких съемках в день, да еще и везде сногсшибательно выглядеть?

Однако Оля, оказывается, все умеет делать сама. Утром 26 мая она вышла к своим поклонникам в Telegram, будучи за рулем, и показала, что сама едет в машине на очередную съемку, даже кофе не успевает попить, не то что рассказать стране про необычные праздники.

«Мои хорошие, хотела вам сказать, что я сегодня за рулем, — сообщила Бузова, смотря на дорогу. — Мне нужно доехать до точки «Б», и еще у меня стресс, потому что я с утра не успела попить кофе. Поскольку без водителя никто мне кофе с утра не привез».

Подписчики Бузовой в комментариях не поверили, что звезда вообще куда-то может выехать без водителя. Но тяжелые времена — приходится как-то крутиться…

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.