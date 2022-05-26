На зависть Брутян: Муцениеце задрала футболку и обнажила рельефные прелести фигуры

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Порой она также участвует в фотосессиях. Позировать ей удается легко, так как за плечами модельное прошлое. Она почти 10 лет прожила в браке с Павлом Прилучным.

Актриса подарила ему двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. Однако в 2020 году они внезапно развелись. Тогда поклонники узнали, что их отношения давно дали трещину.

Прилучный почти сразу после развода стал встречаться с Мирославой Карпович. Но в этом году они расстались, а в отпуск актер уехал с Зепюр Брутян. Более того, актер засветил обручальное кольцо.

Ходят слухи, что они тайно поженились. А вот Агата о личной жизни не говорит. Она недавно купила новый дом, а теперь уехала в командировку. В соцсети актриса поделилась кадрами, на которых покрасовалась в спортзале.

Муцениеце была в розовых трениках. Она задрала футболку и оголила рельефный живот. Артистка не побоялась предстать без макияжа и с растрепанной прической.

«Через месяц будут кубики», — заверила она.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что она может дать фору 26-летней Брутян. «Какая классная», «Животик уже роскошный», «Ой, паша будет кусать локти», «Подберите слюнки», «Вы в отличной форме», «Просто шикарно! И Брутян рядом не стояла», «Агата, вы просто нимфочка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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