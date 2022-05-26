«Со слезами на глазах»: Боня посмеялась над тем, как 10-летняя дочка читает книгу на русском языке

Бывшая звезда телестройки не понимает, как можно так учить детей в престижной школе.

Виктория Боня прославилась, когда стала участницей «Дома-2». С тех пор прошло уже около 18 лет. Она стала популярным бьюти-блогером, участвует в фотосессиях и зарабатывает на своем бизнесе. Светская львица давно живет в Монако, где растит дочку Анджелину.

С отцом девочки миллионером Алексом Смерфитом она поддерживает дружеские отношения после расставания. Недавно звезда призналась, что ее наследнице не нравится учится в престижной французской школе.

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Боня не раз подмечала, что Анджелина обожает компьютерные игры. При этом девочка умеет сама готовить и занимается конным спортом. А так как ей уже 10 лет, то наследница звезды часто носит мамины наряды и туфли.

Порой светская львица ее ругает. На этот раз она приехала домой после Каннского кинофестиваля. Боня засняла, как дочка читает книгу «Волшебник изумрудного города» на русском языке. При этом у нее по лицу текут слезы.

«ПетрОго попугая», — произнесла девочка. «Читаем со слезами на глазах, все как обычно», — отметила Виктория.

Она получила отзывов. Подписчики признались, что и их дети читают практически по слогам.

«Как жить? Что делать? Я смотрю, такое огромное количество людей, что у них дети также читают. Ну ладно она еще на французском читает, любит на английском читать. Это на русском я ее заставляю. Для не это сложно. Почему так происходит?» — возмутилась звезда.

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