Оголила плоский животик: Павел Прилучный залюбовался фигурой Зепюр Брутян в спортзале

Павел Прилучный является не только одним из самых известных актеров, но и одним из самых скрытных. Он почти 10 лет прожил в браке с Агатой Муцениеце. Именно она была рядом с ним, когда артист сыграл в сериале «Мажор».

Избранница родила ему двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. Примечательно, что в 2020 году они развелись. Тогда Агата призналась, что муж мог поднять на нее руку.

больше по теме Павел Прилучный засветил обручальное кольцо на отдыхе с Зепюр Брутян Актер ранее промолчал, когда СМИ писали о его тайной свадьбе с молодой актрисой.

Вскоре после расставания Павел уже проводил время с Мирославой Карпович. Их роман продлился почти два года, но недавно в отпуск актер уехал уже с другой девушкой. Компанию ему составила коллега по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян.

Артист стал делится кадрами с отдыха. Они гуляют, катаются на кайтсерфе и купаются. А накануне Прилучный засветил обручальное кольцо, подогрев слухи о тайной свадьбе.

Перед сном пара отправилась в спортзал. На этот раз звезда сериала «Мажор» залюбовался Брутян, которая качала руки с помощью гантелей. Она оголила плоский живот. Павел без слов ходил вокруг нее.

Поклонники уверены, что 26-летняя актриса очаровала его. Многие и сами одарили брюнетку комплиментами. «Ну что за красотка», «Ох, у нашего Павла теперь такая компания», «Смотритесь роскошно», «Это горячо», «Какие классные», «Уже в форме», «Крутая пара», «Ого, какой животик», — стали писать пользователи Сети.

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